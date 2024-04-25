На майских праздниках парковка в Москве будет бесплатной - Собянин

На майских праздниках парковка в Москве будет бесплатной - Собянин
Фото: АГН Москва
Между праздничными днями плата за стоянку автомобиля будет взиматься в обычном режиме

В дни майских праздников москвичи и гости столицы смогут бесплатно парковаться на всех улицах города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что 29, 30 апреля и 1 мая, а также 9, 10 и 11 мая бесплатно парковаться можно будет на всех улицах столицы без исключения.

12 мая плату за парковку будут взимать частично – только за стоянку автомобиля на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час.

В остальные даты городские парковки работают в обычном режиме.

При этом на парковки, оборудованные шлагбаумами, данное решение не распространяется, обратил внимание водителей градоначальник.

Ранее Сергей Собянин пригласил всех желающих на Дни культурного и исторического наследия, которые проходят в Москве до конца мая 2024 года.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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