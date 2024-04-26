Собянин сообщил о дополнительной поддержке промышленных предприятий

Компании смогут возместить часть затрат на оборудование

Москва предлагает промышленным предприятиям новые меры поддержки. В частности, город готов компенсировать часть затрат на лизинг оборудования. Об этом объявил мэр Сергей Собянин.

"Размер поддержки будет зависеть от процентной ставки по договору лизинга и составит не больше 300 млн рублей за три года при покупке отечественного оборудования и не больше 100 млн за приобретение импортного",

– пояснил мэр в своем телеграм-канале.

Средства на эти цели в размере 400 млн рублей уже выделены Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства (МФППП). По предварительным оценкам, эта мера поможет привлечь примерно 2,5 млрд инвестиций на переоборудование городских предприятий.

Еще одна новая мера поддержки: компенсация процентной ставки по кредитам на подключение к системам инженерно-технического обеспечения или увеличение технологических мощностей предприятий. Это будет сделано в рамках программы льготного кредитования.

По данным Сергея Собянина, в 2023 г. поддержку МФППП получили более 40 промпредприятий. Полученные средства они могли направить на покупку оборудования, а также строительство и приобретение промышленной инфраструктуры.

Ранее мэр столицы Собянин доложил президенту РФ Путину об устойчивом росте экономики Москвы.