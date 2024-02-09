Мэр Москвы рассказал, как город создает условия для развития производства

Мэр Москвы рассказал, как город создает условия для развития производства
Фото: t.me/mos_sobyanin
Собянин рассказал, на какие льготы может рассчитывать столичный бизнес

Более 800 промышленных предприятий столицы заручились поддержкой от Москвы в 2023 году. Столица создает для бизнес-отрасли условия, которые дают возможность для роста и развития производств. Промышленники могут рассчитывать более чем на двадцать мер поддержки системного характера, а также на антикризисные инструменты, указал Сергей Собянин.

Так, предприятия могут взять субсидию для компенсации некоторых процентных платежей по инвестиционным кредитам, которыми бизнес пользуется для развития и создания инфраструктуры с закупкой оборудования.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет льготные займы. К примеру, производитель специализированной промышленной керамики воспользовался таким заемом для модернизации производства, а компания-производитель косметической продукции смогла развить экспортную деятельность.

Льготные инвесткредиты идут на строительство промышленной инфраструктуры и приобретение нового производственного оборудования. В 2023 году их было одобрено суммарно на 105 миллиардов рублей.

Как указал Собянин, 70 предприятий имеют статус промышленного комплекса и могут рассчитывать на специальный налоговый режим. А резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" имеют право на значительные льготы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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