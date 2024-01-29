Собянин: "Руднево" — лидер по запуску новых производственных объектов в Москве

Только за прошлый год в "Технополисе" открылось 35 производств

В прошлом году на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" было открыто 35 производств – на 30% больше показателя 2022 года, указал Сергей Собянин. Последние годы столичная экономика функционирует почти в экстремальных условиях. Однако ничто не мешает Москве динамично развиваться, запускать новые высокотехнологичные предприятия и создавать новые рабочие места.

Все это возможно благодаря комплексной и систематической поддержке промышленной отрасли, в том числе и за счет национальной реализации проекта "Производительность труда".

Так, лидером по числу количеству новых производств стала индустриальная площадка ОЭЗ в Рудневе. В июле прошлого года там было открыто предприятие по изготовлению конденсаторов, которые используются с светотехнической продукции, силовой электронике, пусковых устройствах, а также компенсации реактивной мощности. Специальные материалы позволяют производить продукцию с высокой влаго– и вибростойкостью, теплоотдачей, повышенным пробивным снаряжением.

В скором времени, указал Собянин, на предприятии наладят выпуск электронных компонентов для развития зеленых технологий – производства электромобилей, солнечной и ветроэнергетики.

А в августе 2023 года по офсетному контракту с Москвой был открыт завод по изготовлению абсорбирующего белья медицинского назначения компании "ВИП Камилла". Предприятие достигло полной производственной мощности, выпустив 10 млн единиц продукции и наладив поставки для нужд города. Стоимость изделий в розницу оказалась ниже в полтора раза в сравнении с ценой импортных аналогов.