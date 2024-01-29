Собянин: "Руднево" — лидер по запуску новых производственных объектов в Москве

Собянин: "Руднево" — лидер по запуску новых производственных объектов в Москве
Фото: mos.ru
Только за прошлый год в "Технополисе" открылось 35 производств

В прошлом году на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" было открыто 35 производств – на 30% больше показателя 2022 года, указал Сергей Собянин. Последние годы столичная экономика функционирует почти в экстремальных условиях. Однако ничто не мешает Москве динамично развиваться, запускать новые высокотехнологичные предприятия и создавать новые рабочие места.

Все это возможно благодаря комплексной и систематической поддержке промышленной отрасли, в том числе и за счет национальной реализации проекта "Производительность труда".

Так, лидером по числу количеству новых производств стала индустриальная площадка ОЭЗ в Рудневе. В июле прошлого года там было открыто предприятие по изготовлению конденсаторов, которые используются с светотехнической продукции, силовой электронике, пусковых устройствах, а также компенсации реактивной мощности. Специальные материалы позволяют производить продукцию с высокой влаго– и вибростойкостью, теплоотдачей, повышенным пробивным снаряжением.

В скором времени, указал Собянин, на предприятии наладят выпуск электронных компонентов для развития зеленых технологий – производства электромобилей, солнечной и ветроэнергетики.

А в августе 2023 года по офсетному контракту с Москвой был открыт завод по изготовлению абсорбирующего белья медицинского назначения компании "ВИП Камилла". Предприятие достигло полной производственной мощности, выпустив 10 млн единиц продукции и наладив поставки для нужд города. Стоимость изделий в розницу оказалась ниже в полтора раза в сравнении с ценой импортных аналогов.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
По теме

Вид перепуганный: Киркоров покинул США

Артист ждет, когда бойкот на ТВ подойдет к концу

Оскандалившийся Виторган лишился работы

Возможно, снятие с роли произошло из-за политической позиции актера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей