Собянин доложил Путину об устойчивом росте экономики Москвы

Собянин доложил Путину об устойчивом росте экономики Москвы
Сергей Собянин. Фото: пресс-служба президента Российской Федерации
Мэр рассказал, что помогает городу демонстрировать очень высокую динамику

Сергей Собянин доложил об итогах развития российской столицы в 2023 году на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Москва продемонстрировала один из лучших результатов за всю свою историю с двузначными темпами роста – от 25 до 40% во всех ключевых отраслях промышленности: фармацевтике,  автомобилестроении, электронике, производстве продуктов питания.

Так, ввод жилья с социальной инфраструктурой и объектами коммерческой недвижимости превысил 15 миллионов квадратных метров. Для сравнения– всего несколько лет назад в Москве ежегодно прибавлялось примерно по 8 млн квадратов, что считалось отличным показателем.

Инвестиции на государственном и частном уровнях выросли до 6,9 триллиона рублей. Москва смогла реализовать объекты невероятного масштаба – Большая кольцевая линия метро и Московский скоростной диаметр.

Как указал Путин, Москва является научным, образовательным и промышленным центром страны. Все происходящее в столице имеет огромное значение для всей России. Город же, указал в свою очередь Собянин, осознает свою значимость, и потому предпринимает максимум усилий для развития страны.

Экономика Москвы показывает устойчивый рост. В период с 2021 по 2023 год объем инвестиций в основной капитал составил 17,8 трлн рублей, что превышает трехлетний показатель с 2009 по 2011 (2,3 трлн) в 3,7 раза больше в сопоставимых ценах.

"Это и жилье, и здания, и машины, и оборудование, которое закупается, и объекты интеллектуальной собственности. Город демонстрирует очень высокую динамику благодаря Вашей поддержке, правительства, и, конечно, москвичам, которые активно работают и не теряют оптимизма", – указал Собянин. 

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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