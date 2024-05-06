Собянин подвел итоги городского месячника благоустройства

Собянин подвел итоги городского месячника благоустройства
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Майские праздники Москва встречает чистой, ухоженной и красивой

В Москве провели генеральную уборку. По традиции в апреле все коммунальные службы приводят в порядок запылившиеся за зиму городские объекты, а по субботам им помогают активные москвичи. В результате к майским праздникам столица сверкает чистотой. О том, что было сделано этой весной, в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В этом году в работах по весеннему благоустройству были задействованы почти 500 тысяч сотрудников городских служб и более 14 тыс. единиц техники. Они помыли фасады жилых домов и административных зданий, мосты, памятники. Несколько раз прошлись с шампунем по тротуарам и автомобильным дорогам. Особенно внимательно отнеслись к детским площадкам: не только вымыли все оборудование, но и провели ремонт там, где необходимо.

Дорожные знаки, указатели, остановки общественного транспорта привели в порядок. Протерли уличные фонари и лампы подсветки зданий. Почистили – и включили! – фонтаны. Высадили на клумбы виолу – устойчивый к перепадам температур цветок.

В парках, лесных массивах и зеленых зонах активно поработали москвичи. В ходе двух общегородских субботников, на которые вышли почти два миллиона жителей, собрали прошлогоднюю листву, ветви, мусор, посадили деревья.

"Майские праздники Москва встречает чистой, ухоженной и красивой!"

– отметил Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил о завершении реконструкции Голутвинского газопровода-дюкера под Водоотводным каналом. 

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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