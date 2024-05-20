Собянин назвал самые значимые инвестпроекты 2023 года

В прошлом году совокупный объем инвестиций превысил 6,5 трлн рублей

Москва занимает ведущую позицию в рейтинге регионов России по привлечению инвестиций. Только в 2023 году сумма вложений в основной капитал составила около 6,8 трлн рублей. В целом же за последние пять лет объем инвестиций увеличился вдвое. На это указал мэр Москвы Сергей Собянин.

Одним из крупнейших инвестпроектов, реализованных в 2023 году, стал проспект Багратиона. Это первая платная скоростная дорога в Москве, построенная в рамках концессионного соглашения.

Еще одним значимым проектом можно назвать индустриальный парк "Руднево", где производят банкоматы, беспилотники, медицинские изделия и другую инновационную продукцию.

Собянин также выделил два крупных фармацевтических завода на площадке "Алабушево" (ОЭЗ "Технополис Москва"), производство лазерных станков на площадке ОЭЗ "Печатники" и центр сбора электронного и электротехнического оборудования для предприятий в рамках государственно-частного партнерства в сфере экологии.

Ранее Сергей Собянин рассказал о новых мерах дополнительной поддержки промышленных предприятий со стороны города.