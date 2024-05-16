Москва поддержит инициативы по сезонному оформлению объектов бизнеса - Собянин

Участие предпринимателей в благоустройстве столицы станет привлекательнее

Сезонное оформление улиц Москвы будет комплексным. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что яркие, оригинальные витрины и фасады зданий, обилие зелени радуют горожан и многочисленных туристов. Столь же важно, чтобы на улицах было комфортно и безопасно. В связи с этим власти города решили привлечь бизнес к более активному участию в благоустройстве столицы и сделать оформление Москвы к различным сезонным события комплексным.

Разработано четыре программы поддержки:

Гранты в размере до 3 млн рублей за использование инноваций направлены на внедрение разработок и технологий, включенных в Перечень инновационной продукции.

Гранты до 2 млн рублей первым ста предпринимателям в качестве компенсации расходов на оформление нежилых объектов.

Конкурс на лучшие дизайнерские проекты для оформления городского пространства. В разных номинациях предусмотрены премии в размере от 1 до 3 млн рублей.

Городской конкурс на лучшее сезонное оформление объектов торговли, общепита и сервиса в 2024 году. Размер приза – от 2 до 5 млн рублей.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги городского месячника благоустройства.

