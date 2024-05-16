Москва поддержит инициативы по сезонному оформлению объектов бизнеса - Собянин

Москва поддержит инициативы по сезонному оформлению объектов бизнеса - Собянин
Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва
Участие предпринимателей в благоустройстве столицы станет привлекательнее

Сезонное оформление улиц Москвы будет комплексным. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что яркие, оригинальные витрины и фасады зданий, обилие зелени радуют горожан и многочисленных туристов. Столь же важно, чтобы на улицах было комфортно и безопасно. В связи с этим власти города решили привлечь бизнес к более активному участию в благоустройстве столицы и сделать оформление Москвы к различным сезонным события комплексным.

Разработано четыре программы поддержки:

  • Гранты в размере до 3 млн рублей за использование инноваций направлены на внедрение разработок и технологий, включенных в Перечень инновационной продукции.
  • Гранты до 2 млн рублей первым ста предпринимателям в качестве компенсации расходов на оформление нежилых объектов.
  • Конкурс на лучшие дизайнерские проекты для оформления городского пространства. В разных номинациях предусмотрены премии в размере от 1 до 3 млн рублей.
  • Городской конкурс на лучшее сезонное оформление объектов торговли, общепита и сервиса в 2024 году. Размер приза – от 2 до 5 млн рублей.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги городского месячника благоустройства.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
По теме

Раскрыта причина нападения на премьера Словакии

Мужчину до сих пор пытаются спасти врачи

Обозначена главная цель наступления армии России в Харьковской области

Российские военные активно продвигаются в этом направлении

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей