Москва поддержит инициативы по сезонному оформлению объектов бизнеса - Собянин

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Сезонное оформление улиц Москвы будет комплексным. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
Он отметил, что яркие, оригинальные витрины и фасады зданий, обилие зелени радуют горожан и многочисленных туристов. Столь же важно, чтобы на улицах было комфортно и безопасно. В связи с этим власти города решили привлечь бизнес к более активному участию в благоустройстве столицы и сделать оформление Москвы к различным сезонным события комплексным.
Разработано четыре программы поддержки:
Ранее Сергей Собянин подвел итоги городского месячника благоустройства.
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