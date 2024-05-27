Княжевская: в Южном Бутове построят четырехэтажный образовательный комплекс

Проект будет реализован за счет городского бюджета

На юго-западе Москвы скоро появится новый образовательный комплекс. Четырехэтажное здание, рассчитанное на 350 детей школьного и дошкольного возраста, построят в районе Южное Бутово в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.



Одним из требований формирования комфортной городской среды является возведение социальных объектов. В частности, по мере увеличения жилой застройки в районах должны появляться новые школы и детские сады. в соответствии с этими нормами в ЮЗАО был выделен участок под строительство образовательного комплекса. Он находится напротив владения 44 в Чечерском проезде. Его площадь составляет 1,2 га. При этом площадь будущего учебного здания будет равна 8,5 тыс. кв. метров, а высота не превысит 35 метров.

"Комплекс будет рассчитан на 250 школьников и 100 дошкольников",

– уточнила Юлиана Княжевская.

Все необходимые изменения в правила землепользования и застройки данного участка уже внесены. Строительство будет профинансировано из городского бюджета.

Ранее стало известно о намерении властей построить образовательный комплекс на 1550 школьников и воспитанников детского сада в столичном районе Бирюлево Западное.

Одновременно в Москве стартовала программа капитального ремонта школ. По словам мэра Сергея Собянина, только в текущем году должны быть полностью обновлены 50 учебных заведений.