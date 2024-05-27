Княжевская: в Южном Бутове построят четырехэтажный образовательный комплекс

Княжевская: в Южном Бутове построят четырехэтажный образовательный комплекс
Фото: Сандурская Софья/ АГН Москва
Проект будет реализован за счет городского бюджета

На юго-западе Москвы скоро появится новый образовательный комплекс. Четырехэтажное здание, рассчитанное на 350 детей школьного и дошкольного возраста, построят в районе Южное Бутово в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Одним из требований формирования комфортной городской среды является возведение социальных объектов. В частности, по мере увеличения жилой застройки в районах должны появляться новые школы и детские сады. в соответствии с этими нормами в ЮЗАО был выделен участок под строительство образовательного комплекса. Он находится напротив владения 44 в Чечерском проезде. Его площадь составляет 1,2 га. При этом площадь будущего учебного здания будет равна 8,5 тыс. кв. метров, а высота не превысит 35 метров.

"Комплекс будет рассчитан на 250 школьников и 100 дошкольников",

– уточнила Юлиана Княжевская.

Все необходимые изменения в правила землепользования и застройки данного участка уже внесены. Строительство будет профинансировано из городского бюджета. 

Ранее стало известно о намерении властей построить образовательный комплекс на 1550 школьников и воспитанников детского сада в столичном районе Бирюлево Западное.

Одновременно в Москве стартовала программа капитального ремонта школ. По словам мэра Сергея Собянина, только в текущем году должны быть полностью обновлены 50 учебных заведений.

По теме

Янукович вслед за Путиным прилетел в Минск

Причину визита держат в тайне

Раскрыта связь между Пригожиным и чистками в Минобороны

Между лидером ЧВК и главой страны прошел интересный диалог после мятежа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей