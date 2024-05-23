Участок под строительство крупного образовательного комплекса выделен на юге Москвы

Участок под строительство крупного образовательного комплекса выделен на юге Москвы
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
Детский сад и школа рассчитаны на 1550 ребят

В столичном районе Бирюлево Западное скоро появится большой образовательный комплекс, который сможет принять 1550 школьников и малышей. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Юлиана Княжевская.

Проект будет реализован в рамках Адресной инвестиционной программы. Решено, что учебные корпуса будут возведены на площадках по адресу: Востряковский проезд, дом 3А; Востряковский проезд, дом 5Б; Востряковский проезд, дом 3Б. Необходимые изменения в правила землепользования и застройки указанной территории уже внесены. Предельная площадь всех строений составит около 30 тысяч квадратных метров. Их высота не превысит 35 метров.

"Образовательное учреждение предусматривает два корпуса: школу на 1250 учащихся и детский сад, рассчитанный на 300 мест",

– рассказала Юлиана Княжевская. Она подчеркнула, что строительство комплекса позволит дополнить инфраструктуру района социально важными объектами.

Напомним, что в рамках нацпроекта "Образование" в столице реализуется проект "Современная школа". С 2011 года для юных москвичей построено более 600 школ и детских садов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале в 2024 году реализации масштабной программы капитального ремонта школ в столице.

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