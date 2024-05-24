Рядом с усадьбой "Люблино" построят дом по программе реновации - Княжевская

Москвичи получат квартиры в районе со сложившейся инфраструктурой

На юго-востоке столицы определено место под строительство еще одного дома для переселения участников программы реновации. Адрес стройплощадки площадью 1,39 га: Ставропольская улица, участок 7. Об этом сообщила председатель городского Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Юлиана Княжевская.

"Новый дом расположится в районе с развитой инфраструктурой, недалеко от местной достопримечательности – музея-усадьбы "Люблино", находящегося на территории одноименного парка",

– рассказала Юлиана Княжевская.

Программа реновации действует в Москве с 2017 года. В ЮВАО новоселье отпраздновали уже более 25,5 тысячи жителей в районов Кузьминки, Капотня, Лефортово, Люблино, Нижегородский, Рязанский, Текстильщики, Выхино-Жулебино и Южнопортовый, уточнил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

В целом Москва является один из лидеров среди российских регионов по темпам и объемам жилого строительства. Ежегодно в эксплуатацию вводится порядка семи миллионов квадратных метров жилых площадей. При этом темпы реализации программы по обновлению ветхого жилья по распоряжению мэра Сергея Собянина решено увеличить вдвое.

Ранее глава Москомархитектуры сообщила, где именно будет построен дом по программе реновации у метро "Кунцевская".