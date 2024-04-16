В районе Косино-Ухтомский построят еще один дом по реновации

В районе Косино-Ухтомский построят еще один дом по реновации
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы
Здание будет возведено по индивидуальному проекту

Еще один дом по реновации построят в районе Косино-Ухтомский по адресу: Оренбургская улица, земельный участок 30. Площадь застройки – 0,57 гектара, площадь новостройки составит более 30 тыс. кв. м. Дом будет возведен по индивидуальному проекту с учетом современных требований к комфорту и качеству жилья.

"Программа реновации по-прежнему остается одной из важных для развития города и улучшения условий проживания граждан", – рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Москва – один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" объем возведения и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза – с 3 млн до 5-7 млн кв. м в год. 

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В нее включено более 5 тыс. домов – примерно 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, где проживают около одного миллиона москвичей. На сегодняшний день в эксплуатацию введены новостройки для расселения тысячи пятиэтажек. 

Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

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