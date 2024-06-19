Москомархитектура уже выпустила градостроительный план земельного участка под возведение жилой многоэтажки в ЮЗАО

В одном из исторических мест Академического района на юго-западе столицы, буквально напротив усадьбы Черемушки-Знаменское скоро появится дом для переселения участников программы реновации. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в столичный Комплекс градостроительной политики и строительства, Юлиана Княжевская.

Территория общей площадью 0,5 га, отведенная под будущий жилой объект, находится по адресу: Большая Черемушкинская улица, земельный участок 26.

"Предельная площадь будущей новостройки составит 20 тысяч квадратных метров",

– рассказала Юлиана Княжевская.

Реализация программы реновации в Академическом районе началась в 2018 году, когда город предложил москвичам из трех старых домов переехать в новостройку на улице Дмитрия Ульянова. К настоящему моменту расселено уже 14 домов.

"Сегодня правообладателями комфортного жилья здесь стали уже более 2,8 тысячи человек, из них свыше 500 – с начала 2024 года",

– уточнил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего в программу реновации в Академическом районе вошло 19 домов. Для строительства домов под переселение было выделено шесть площадок. На четырех из них жилые комплексы уже возведены и переданы под заселение, сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Программа реновации ветхого жилья в столице была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов, где проживает около миллиона москвичей. В прошлом году новоселье отметили более 47 тысяч участников реновации. С 2024 г. по поручению мэра Москвы Сергея Собянина темпы реализации программы реновации планируется увеличить вдвое.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее сообщалось о планах возвести дом по программе реновации около усадьбы "Люблино".