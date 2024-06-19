Возле усадьбы Черемушки-Знаменское построят дом для участников программы реновации – Княжевская

Возле усадьбы Черемушки-Знаменское построят дом для участников программы реновации – Княжевская
Фото: АГН Москва
Москомархитектура уже выпустила градостроительный план земельного участка под возведение жилой многоэтажки в ЮЗАО

В одном из исторических мест Академического района на юго-западе столицы, буквально напротив усадьбы Черемушки-Знаменское скоро появится дом для переселения участников программы реновации. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в столичный Комплекс градостроительной политики и строительства, Юлиана Княжевская.

Территория общей площадью 0,5 га, отведенная под будущий жилой объект, находится по адресу: Большая Черемушкинская улица, земельный участок 26.

"Предельная площадь будущей новостройки составит 20 тысяч квадратных метров",

– рассказала Юлиана Княжевская.

Реализация программы реновации в Академическом районе началась в 2018 году, когда город предложил москвичам из трех старых домов переехать в новостройку на улице Дмитрия Ульянова. К настоящему моменту расселено уже 14 домов.

"Сегодня правообладателями комфортного жилья здесь стали уже более 2,8 тысячи человек, из них свыше 500 – с начала 2024 года",

– уточнил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего в программу реновации в Академическом районе вошло 19 домов. Для строительства домов под переселение было выделено шесть площадок. На четырех из них жилые комплексы уже возведены и переданы под заселение, сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Программа реновации ветхого жилья в столице была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов, где проживает около миллиона москвичей. В прошлом году новоселье отметили более 47 тысяч участников реновации. С 2024 г. по поручению мэра Москвы Сергея Собянина темпы реализации программы реновации планируется увеличить вдвое.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее сообщалось о планах возвести дом по программе реновации около усадьбы "Люблино".

По теме

Насмехается над Западом: в Британии объяснили поездку Путина в КНДР

Для обеих сторон сотрудничество является крайне выгодным

Армия России разгромила распределительный центр западного оружия на Украине

Мощные удары попали точно в цель

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей