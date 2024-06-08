Владимир Ефимов: в Москве до 2030 года будет построено 540 км дорог

Это повысит связность территорий внутри Москвы, создаст удобные подъезды к станциям рельсового транспорта, а также позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.

В Москве в ближайшие 6 лет появится более 540 километров новых дорог, сообщил на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов.



Представляя программу развития улично-дорожной сети города до 2030 года, Ефимов подчеркнул, что с 2010 года было построено почти 1,2 тысячи километров новых дорог, протяженность всей улично-дорожной сети увеличилась на 20%.

"С 2010-го общая протяженность всей улично-дорожной сети увеличилась на 20 процентов, а это почти 1,2 тысячи километров новых дорог",

– отметил вице-мэр.

В последние годы было завершено строительство таких крупных проектов, как Московский скоростной диаметр, Северо-Западная хорда и проспект Багратиона. Также проведена масштабная реконструкция МКАДа и вылетных магистралей, ведется строительство трассы Солнцево – Бутово – Видное.

По словам Ефимова, до 2030 года в столице планируется построить и ввести в эксплуатацию около 543 километров новой улично-дорожной сети, включая 100 искусственных сооружений.

В свою очередь, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что в рамках развития улично-дорожной сети также строятся и реконструируются внеуличные переходы через железнодорожные пути и автомобильные дороги.

"Это не только улучшение инфраструктуры – жителям будет удобнее и безопаснее",

– подчеркнула Княжевская.

По данным Градостроительного комплекса Москвы, за период с 2011 по 2023 год в столице построено 1360 км дорог, что составляет порядка 25% от существующей улично-дорожной сети. Возведено 429 тоннелей, эстакад и мостов – количество искусственных сооружений выросло на 65%. Также появилось 311 внеуличных пешеходных переходов.