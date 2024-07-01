Ефимов: в Бескудниковском районе построят гостиницу по программе КРТ

В результате реализации проекта появится около 4,6 тысячи рабочих мест

Мэрия Москвы выставила на торги участок рядом со станцией "Верхние Лихоборы". Его площадь составляет около двух гектар. Инвестору будет необходимо возвести на месте гостиницу, а также другие объекты общественно-делового характера, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участок в Бескудниковском районе ожидает редевелопмент в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Проекты подразумевают создание центров деловой и спортивной активности, объектов инфраструктуры гостеприимства. Ожидается, что это будет способствовать улучшению туристической привлекательности города.

Выставленная на торги территория находится по адресу: Дмитровское шоссе, владение 62, строение 5. Сейчас там располагаются автозаправка, автомойка и автосервис. Место имеет хорошую транспортную доступность, поскольку рядом есть станция метро "Верхние Лихоборы", а также проходят Дмитровское шоссе и Московский скоростной диаметр.

"Инвестор сможет построить здесь гостиницу на 250 номеров площадью 27,4 тысячи квадратных метров и другие общественно-деловые объекты. В результате реализации проекта появится около 4,6 тысячи рабочих мест", – пояснил заммэра Владимир Ефимов.

Всего под застройку на участке можно задействовать 160 тыс. квадратных метров территории, расположив спортивные и торговые комплексы, бизнес-центры, отделения банков, а также рестораны и кафе, пояснил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Прием заявок на участие в аукционе был продлен до 8 июля, торги назначены на 16 июля. Подать документы могут любые инвесторы, которые соответствуют предъявляемым требованиям.