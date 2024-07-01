Владимир Ефимов: город подобрал участки для строительства административных центров восьми районов ТиНАО

Владимир Ефимов: город подобрал участки для строительства административных центров восьми районов ТиНАО
Владимир Ефимов Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
В зданиях управ разместят также офисы госуслуг и социальных учреждений

Площадки, на которых возведут здания административных центров восьми новых районов Троицкого и Новомосковского административных округов, определены. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Территориальные органы исполнительной власти – управы районов Щербинка, Коммунарка, Вороново, Бекасово, Филимонковский, Внуково, Троицк и Краснопахорский – были созданы весной этого года. Для того, чтобы москвичам было удобнее общаться с представителями управ и получать соответствующие услуги, было решено построить административные центры.

"Для этого подобраны земельные участки площадью более 21 га. Общая площадь зданий превысит 50 тыс. квадратных метров. Их возведут в удобных для жителей местах с хорошей транспортной доступностью",

– рассказал Владимир Ефимов.

Так, административный центр района Щербинка планируется построить около Остафьевского шоссе, района Коммунарка – рядом со станцией метро "Ольховая" Сокольнической линии, районов Троицк и Краснопахорский – вблизи будущей станции метро "Ватутинки" Троицкой линии.

Площадка для возведения центра района Вороновское выделена на пересечении улицы Вороновский рубеж и Ивлевского шоссе, района Филимонковский - в деревне Голенищево около улицы Мешковский Лес. Для управ районов Бекасово и Внуково возведут здания около парков "Сосны" и "Пыхтино".

В зданиях административных центров, помимо управ, смогут открыть офисы госуслуг "Мои документы" и разместить учреждения социальной направленности.

"Это центры московского долголетия, семейные центры, отделения реабилитации и пункты выдачи технических средств",

– пояснил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Он добавил, что в некоторых зданиях планируется обустроить помещения для мировых судей, прокуратуры и пр.

По словам руководителя Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, опыт строительства в ТиНАО административных зданий у города уже есть.

"В Коммунарке уже был возведен такой объект, в котором разместились префектура новых столичных округов, подразделение Федеральной налоговой службы и ряд других учреждений",

– напомнил Владимир Жидкин. Он сообщил, что разработка техзадания, а затем проектирование данных объектов начнется в ближайшее время.

Ранее стало известно о строительстве гостиницы в Бескудниковском районе Москвы по программе комплексного развития территорий.

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