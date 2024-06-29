Ефимов: в Отрадном появится современный городской квартал

Проект реализуют по программе комплексного развития территорий

На северо-востоке Москвы будет реорганизована часть бывшей промзоны №50 "Алтуфьевское шоссе". Проект предусматривает строительство современного квартала, в котором будут возведены жилые, досуговые, образовательные, культурные и другие объекты. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего в строительстве будет задействовано семь участков – их общая площадь составляет 14,3 га. Инвестиции оцениваются в 55 млн рублей, а ежегодный бюджетный эффект, по ожиданиям, превысит 1,5 миллиарда рублей.

"По итогам реализации проекта в районе Отрадное будет создан современный квартал, где смогут найти работу более 3,5 тысячи горожан", – рассказал Владимир Ефимов.

Ожидается, что в бывшей промзоне "Алтуфьевское шоссе" возведут жилье общей площадью 146 тыс. квадратных метров. Объемы нежилых помещений составят более 150 тыс. квадратных метров. Там построят образовательный комплекс из школы и детского сада, которые вместят 550 учеников и 275 воспитанников. Также появятся досуговый центр, судебные участки, спортивные и промышленные объекты, магазины, офисы, культурно-досуговые учреждения, кафе и рестораны, что позволит сделать проживание в квартале комфортным для горожан.



"Территории благоустроят, здесь создадут улично-дорожную сеть", – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Площадки имеют транспортный доступ к Алтуфьевскому шоссе и улице Римского-Корсакова, рядом находится станция метро "Бибирево".



Проект построят по программе комплексного развития территорий, благодаря которой создают многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. Там проектируют дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице на разных этапах реализации находятся 236 проектов программы общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработали по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.