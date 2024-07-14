Ефимов: более 164 тысяч москвичей приступили к переселению в рамках реновации

Ефимов: более 164 тысяч москвичей приступили к переселению в рамках реновации
Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Всего планируют расселить более 5,1 тысячи домов

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что после начала реализации программы реновации в столице было расселено 1 010 домов, расположенных во всех административных округах. Москвичи переезжают в современные ЖК, где возведены новые соцобъекты, есть удобная социальная и деловая инфраструктура, а также благоустроенные территории со спортивными, детскими прощадками и рекреацией.

"С начала реализации программы реновации в Москве к переселению в новые квартиры приступили 164,6 тысячи москвичей из 1010 домов. Около половины из этих зданий уже полностью расселены и снесены – это 460 объектов. Территории, освобожденные от старого жилого фонда, становятся стартовыми площадками для возведения новостроек по программе реновации", – рассказал Владимир Ефимов.

Сейчас перебраться в новое жилье по программе реновации москвичам помогает бесплатная услуга "Помощь при переезде". Грузчики и транспорт приедут ко всем участникам, перевезут вещи из одного жилья в другой. Воспользоваться опцией можно также в центрах информирования по переселению.

В рамках реновации на освободившихся объектах строят современные жилые дома для переселения участников программы, а рядом с новостройками возводят образовательные и физкультурно-оздоровительные комплексы, социально-значимые объекты, которые находятся в шаговой доступности. 

В новых квартирах делают улучшенную отделку по стандартам, установленным Правительством Москвы. На первых этажах жилых помещений нет – там предусмотрено место для вестибюлей, лифтовых холлов, складов, комнат для хранения уборочного инвентаря. Также там располагаются зоны для открытия магазинов, кафе, салонов красоты и прочих заведений.

По последним данным, 154,1 тысячи человек уже стали обладателями нового жилья по программе реновации. Остальные находятся на стадии оформления документов и осмотра помещений – как правило, это те, кто недавно приступил к переселению.

С начала этого года в строй ввели 30 домов, предусмотренных для расселения в рамках реновации. В них заехало около 15 тысяч москвичей и 84 старых пятиэтажек. Всего по программе намерены расселить более 5,1 тысячи домов.

Ранее Ефимов рассказал о реставрационных работах в здании типографии МГУ им. Ломоносова.

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