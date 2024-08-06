Владимир Ефимов: в поселке Завода "Мосрентген" построили ливневые очистные сооружения

Проект направлен на повышение комфорта жителей ТиНАО и улучшение экологии

Возведение ливневых очистных сооружений на территории станции "Корниловская" строящейся Троицкой линии метро завершено. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Реализация проекта позволит устранить подтопление улиц в поселке Завода Мосрентген Новомосковского административного округа.

"Создание инженерной инфраструктуры является одним из важных условий соблюдения принципа сбалансированной застройки, которого придерживается город в развитии ТиНАО. Так, за счет городского бюджета в поселке Завода Мосрентген построили комплекс ливневых очистных сооружений общей площадью свыше 1,3 тысячи квадратных метров. В настоящий момент все работы завершены",

– рассказал Владимир Ефимов.

При помощи построенных ливневых очистных сооружений будет обеспечен сбор воды, скапливающейся на поверхности во время дождей или таяния снега, со стартовой площадки застройки в рамках программы реновации площадью более трех гектаров, а также с улично-дорожной сети поселка Мосрентген и вокруг строящейся станции метро "Корниловская". Это позволит устранить подтопляемость данных территорий, а очистка сточных вод обеспечит экологическую реабилитацию водных объектов.

"Повышение эффективности инженерной инфраструктуры необходимо для комфортного проживания граждан на территориях",

– подчеркнул руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин. Он напомнил, что в прошлом году в ТиНАО введен в эксплуатацию крупный водовод от Варшавского до Калужского шоссе протяженностью 15 км, который в перспективе будет обеспечивать водопроводной водой более 200 тысяч жителей.

Строительно-монтажные работы на объекте возле метро "Корниловская" выполнил генеральный подрядчик – ООО АрхСтройГрупп". Государственный заказчик – ГКУ города Москвы "Москворечье". Все этапы реализации проекта велись под строгим наблюдением Мосгосстройнадзора.

Открытие станции "Корниловская" строящейся Троицкой линии метро запланировано на 2024 год.