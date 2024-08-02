Жилой квартал появится на части бывшей промзоны "Магистральные улицы"

Важной информацией поделились в московской администрации

Часть обширной территории, которую ранее занимала промышленная зона "Магистральные улицы", будет реорганизована по программе комплексного развития Белокаменной. Такой важной информацией с общественностью поделился замглавы российской столицы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов.



"Три участка бывшей промзоны “Магистральные улицы” площадью более 73 гектаров, расположенные рядом со Звенигородским шоссе, входят в один проект комплексного развития территорий. Там планируется строительство крупного жилого квартала, где появится свыше 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости", – рассказал Владимир Ефимов.

По оценкам экспертов, инвестиции в проект ставят более 1,26 триллиона рублей. При этом ежегодный бюджетный эффект после завершения возведения жилого квартала оценивается в 27 миллиардов рублей. Ефимов отдельно отметил, что благодаря этому проекту появится более 35,5 тысячи рабочих мест.

Участки под застройку нового жилого квартала с развитой социальной инфраструктурой расположены на севере и в центре Москвы, неподалеку от станций МЦК Хорошево и Шелепиха. Отмечается, что ранее также было принято решение о реорганизации другого участка обширной промзоны.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что реализация масштабного проекта позволит создать в Москве новый современный квартал площадью более двух миллионов жилых "квадратов". Также будут построены школы, детсады и другие объекты социальной инфраструктуры, включая зеленые насаждения и места для прогулок.

Отметим, на данный момент в столице России на разных этапах реализации находится 236 проектов комплексного развития территорий. Реорганизация пространств проходит по поручению главы города Сергея Собянина.