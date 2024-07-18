Княжевская: с 2011 года под возведение соцобъектов выделено 7 тысяч ГПЗУ

Появление новых кварталов должно в обязательном порядке сопровождаться строительством социальной инфраструктуры

За период с 2011 года столичные власти выдали порядка семи тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для возведения объектов образования и здравоохранения, рассказала Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.



Из общего количества выданных ГПЗУ большая часть – свыше пяти тысяч – пришлась на детские сады и школы. Остальные градостроительные планы выданы под возведение объектов здравоохранения. Уже введены в строй такие масштабные объекты здравоохранения, как комплекс ИКБ № 1, лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова. Сейчас завершается создание крупнейшего медицинского комплекса города – Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) "Коммунарка".

Столь активное строительство социальных объектов обусловлено требованиям столичных властей к застройщикам: активное преобразование старых районов и появление новых кварталов обязательно должно сопровождаться созданием элементов социальной инфраструктуры, в том числе детских садов, школ и поликлиник. По словам председателя Москомархитектуры, они должны быть доступны населению и соответствовать современным стандартам качества.

Вся градостроительная деятельность в Москве осуществляется на основании оформленного ГПЗУ. Он содержит информацию о потенциале и планировочных ограничениях земельного участка, которые заявителю необходимо учитывать при реализации проекта.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что Москомархитектура с 2011 года выдала почти 67 тысяч ГПЗУ. По его словам, примерно 10 тысяч градостроительных планов утверждено под возведение городских объектов, еще более 57 тысяч – по заявкам от юридических и физических лиц.