Ефимов: москвичи выкупили около 500 участков для ИЖС со скидкой

Горожане получили возможность приобрести землю за 40% от ее стоимости

После внесения изменений в закон "О землепользовании в городе Москве", которые вступили в силу в апреле 2020 года, почти 500 столичных жителей смогли приобрести участки для индивидуального жилого строительства (ИЖС) со скидкой в 60%. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Подобную льготу могут получить только собственники объектов недвижимости, которые располагаются на земле с видом разрешенного использования для ИЖС, личного подсобного хозяйства и садоводства.

"За все время действия льготы 495 собственников объектов выкупили 53 гектара земли, предназначенной для ИЖС. За четыре года благодаря скидке в размере 60% горожане сэкономили более 1,5 миллиарда рублей. Теперь новые собственники смогут свободно распоряжаться землей", – подчеркнул Владимир Ефимов.

Больше всего участков приобрели в Троицком административном округе – около 200 за последние четыре года.

"Выкуп участков под индивидуальное жилищное строительство оказался востребован среди горожан: общее число приобретенных со скидкой объектов ежегодно увеличивается. Если в 2021 году владельцы домов выкупили 100 участков под ними, то в 2022-м – около 130, а в прошлом году – уже почти 150", – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Горожане могут заранее рассчитать цену участка для выкупа на основе данных о его кадастровой стоимости, которая находится на официальном сайте Росреестра. Для заключения договора о купле-продаже следует обратиться Департамент городского имущества. Остальные подробности доступны на портале mos.ru.

Ранее Владимир Ефимов рассказал о строительстве ливневых очистных сооружений на территории станции "Корниловская".