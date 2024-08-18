Владимир Ефимов рассказал о победителях ХI конкурса «Планета Москва»

В столице завершился конкурс городской фотографии

В Москве завершился конкурс городской фотографии "Планета Москва – 2024". В конкурсе, который прошел в этом году в 11-й раз, приняли участие более 200 человек, они прислали почти две тысячи работ, посвященных столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



По его словам, градостроительная политика Москвы направлена на создание современной городской среды и улучшение качества жизни.

"Это происходит, в том числе, благодаря реализации масштабных городских проектов. Один из них – программа реновации, которая касается около миллиона москвичей. Кроме того, большое внимание в столице уделяется созданию социальной инфраструктуры. Вместе с реализацией градостроительных проектов в городе появляются новые точки притяжения и туристические маршруты, которые участники отразили в своих работах",

– отметил Владимир Ефимов.

В пяти номинациях конкурса приняли участие 224 человека, которые представили свыше 1,7 тысячи фотографий. В 2024-м к номинациям "Москва и москвичи. Комфортный город", "Архитектура Москвы. Связь времен" и "Динамика мегаполиса" добавлены две новые: "Реновация – новый облик столицы" и "Городской пейзаж. Города России".

Победителей конкурса определило профессиональное жюри. В номинации "Москва и москвичи. Комфортный город" первое место занял Сергей Киселев с работой "Концерт", второе место – Сергей Ромашев ("На причале со сфинксами в Царицыно"), третье место – Константин Поляков ("Водные процедуры").

В номинации "Реновация – новый облик столицы" лучшим стал Михаил Архипов с работой "Новый район". Второе место присудили Дмитрию Карасеву и его фотографии "Московские небоскребы", третье — Владимиру Гердо с работой "Виды Москвы".

В номинации "Городской пейзаж. Города России" победу одержал Георгий Ланчевский с работой "В облаках", вторым стал Сергей Булкин ("Гроза в Москве"), третьим – Андрей Белавин ("Тысячелетний город. Суздаль").

В номинации "Архитектура Москвы. Связь времен" лучшим стал Михаил Терещенко с работой "Лучшая работа на свете", второе место занял Александр Махоткин ("Останкинская телебашня"), третье – Дмитрий Трепольский ("Вечер в городе").

В номинации "Динамика мегаполиса" первое место занял Михаил Терещенко с работой "Фестиваль "Открытая вода" в Москве", второе – Вячеслав Прокофьев ("Полумарафон Лужники в Москве"), третье – Руслан Пантелеев ("Мыслитель").

Как подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, правительству Москвы удалось не только создать градостроительные объекты высокого уровня и качества, но и изменить отношение людей к столице.

"Городом гордятся, его хвалят и любуются им – и все это отразилось в фотоработах участников. В этом конкурсе нет проигравших – есть только победители, сумевшие найти вдохновение в динамичном развитии любимого города",

– прокомментировал Овчинский.

Организатором конкурса "Планета Москва – 2024" выступил Департамент градостроительной политики города Москвы. Посетить выставку с работами финалистов можно в будние дни с 10:00 до 19:00 до 30 августа 2024 года включительно по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6.