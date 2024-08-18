Владимир Ефимов рассказал о победителях ХI конкурса «Планета Москва»

Владимир Ефимов рассказал о победителях ХI конкурса «Планета Москва»
Фото: Стройкомплекс Москвы
В столице завершился конкурс городской фотографии

В Москве завершился конкурс городской фотографии "Планета Москва – 2024". В конкурсе, который прошел в этом году в 11-й раз, приняли участие более 200 человек, они прислали почти две тысячи работ, посвященных столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, градостроительная политика Москвы направлена на создание современной городской среды и улучшение качества жизни.

"Это происходит, в том числе, благодаря реализации масштабных городских проектов. Один из них – программа реновации, которая касается около миллиона москвичей. Кроме того, большое внимание в столице уделяется созданию социальной инфраструктуры. Вместе с реализацией градостроительных проектов в городе появляются новые точки притяжения и туристические маршруты, которые участники отразили в своих работах",

– отметил Владимир Ефимов.

В пяти номинациях конкурса приняли участие 224 человека, которые представили свыше 1,7 тысячи фотографий. В 2024-м к номинациям "Москва и москвичи. Комфортный город", "Архитектура Москвы. Связь времен" и "Динамика мегаполиса" добавлены две новые: "Реновация – новый облик столицы" и "Городской пейзаж. Города России". 

Победителей конкурса определило профессиональное жюри. В номинации "Москва и москвичи. Комфортный город" первое место занял Сергей Киселев с работой "Концерт", второе место – Сергей Ромашев ("На причале со сфинксами в Царицыно"), третье место – Константин Поляков ("Водные процедуры").

В номинации "Реновация – новый облик столицы" лучшим стал Михаил Архипов с работой "Новый район". Второе место присудили Дмитрию Карасеву и его фотографии "Московские небоскребы", третье — Владимиру Гердо с работой "Виды Москвы".

В номинации "Городской пейзаж. Города России" победу одержал Георгий Ланчевский с работой "В облаках", вторым стал Сергей Булкин ("Гроза в Москве"), третьим – Андрей Белавин ("Тысячелетний город. Суздаль").

В номинации "Архитектура Москвы. Связь времен" лучшим стал Михаил Терещенко с работой "Лучшая работа на свете", второе место занял Александр Махоткин ("Останкинская телебашня"), третье – Дмитрий Трепольский ("Вечер в городе").

В номинации "Динамика мегаполиса" первое место занял Михаил Терещенко с работой "Фестиваль "Открытая вода" в Москве", второе – Вячеслав Прокофьев ("Полумарафон Лужники в Москве"), третье – Руслан Пантелеев ("Мыслитель").

Как подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, правительству Москвы удалось не только создать градостроительные объекты высокого уровня и качества, но и изменить отношение людей к столице.

"Городом гордятся, его хвалят и любуются им – и все это отразилось в фотоработах участников. В этом конкурсе нет проигравших – есть только победители, сумевшие найти вдохновение в динамичном развитии любимого города",

– прокомментировал Овчинский. 

Организатором конкурса "Планета Москва – 2024" выступил Департамент градостроительной политики города Москвы. Посетить выставку с работами финалистов можно в будние дни с 10:00 до 19:00 до 30 августа 2024 года включительно по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6.

"Удвоили ставки": бывший спецагент ЦРУ раскрыл план удара Запада по России

Конфликт начался задолго до 2022 года

Пентагон выступил с нелепым заявлением о ВСУ на фоне трагедии под Курском

Американцы создают альтернативную реальность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей