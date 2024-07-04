Собянин рассказал о строительстве объектов культуры в Москве

Новый корпус Третьяковской галереи уже готов

С 2011 года в Москве появилось 73 новых объекта культуры, в том числе концертные и выставочные залы, театры и творческие студии, музеи и культурные центры. Только в текущем году сдано в эксплуатацию шесть зданий для учреждений культуры, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В числе построенных в 2024 году объектов культуры – новый музейный комплекс Третьяковской галереи, несколько культурно-просветительских центров. При этом в ближайшее время в столице должны быть готовы и другие новостройки для учреждений культуры:

"До конца года планируется закончить еще 10 зданий, среди них два культурных центра – в Южном Медведкове и Северном Бутове",

– уточнил Сергей Собянин. Он добавил, что на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" продолжается строительство Музея искусств, идет работа по возведению многофункционального комплекса с концертным залом "Олимпийский", проходит комплексную реконструкцию Центральный Московский ипподром, реализуются другие проекты.

Ранее новое помещение в Москве получил Музыкальный театр "Геликон-опера". Благодаря современному оборудованию зрители могут теперь наслаждаться совершенной передачей звука. В новое здание не так давно переехал и "Московский театр Олега Табакова". По техническому оснащению его сцена теперь уступает только Большому театру. У театра "Уголок дедушки Дурова" также появилась новая сцена, так что юным зрителям стало еще комфортнее наблюдать за спектаклями с участием животных.