В Москве возрождают уникальные театры

Известные сценические пространства модернизируют, в руководство приходят молодые талантливые люди

Москва по праву считается культурной столицей России. Только театров, находящихся в подчинении Департамента культуры города, здесь 67, всего же в городе работает несколько сотен театров и студий, выпускающих более 300 премьер в год. Московское правительство во главе с мэром Сергеем Собяниным уделяет большое внимание театральной жизни столицы. За последние 10 лет в порядок привели более театральных зданий.

В некоторых театрах проводят комплексный ремонт, где-то требуется реконструкция исторических фасадов. Сценические пространства оборудуют современными мультимедийными экранами, генераторами дыма, подъемными механизмами. Оценить, насколько стало удобнее в фойе и залах, уже могут зрители Театра эстрады, "Практики" и "Шалома", Театра им. Пушкина, Театра на Малой Бронной, "Современника".

"Сейчас работы идут в Центре театра и кино на Поварской и в "Хоре солистов". В здании на Поварской оборудуют большую сцену со зрительным залом почти на 600 мест, малую сцену, ресторан и кинозал. Мастера возрождают исторические детали уникального здания, в том числе выход на улицу по западному фасаду",

– приводит КП слова Сергея Собянина.

Обновляется и руководящий состав московских театров. Так, недавно новым директором "Современника" стал худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков. Московский академический театр сатиры возглавил руководитель Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов. Художественным руководителем Театра Романа Виктюка стал глава Театра на Малой Бронной Константин Богомолов. Все они прекрасно показали себя на прежних должностях, поэтому в Депкульте было принято решение доверить талантливым режиссерам оба поста.

Среди других громких новостей в мире театра столицы можно также отметить присоединение сцены бывшего Центра им. Мейерхольда на Новослободской к Московскому еврейскому театру "Шалом". Теперь "Шалом" станет доступнее для москвичей, ведь ранее его единственная сцена находилась далеко от центра – на Варшавском шоссе.

Еще Московский театр кукол объединили с Московским открытым театром кукол на Таганке, который долгие годы находился в ведении Министерства культуры Московской области. В начале года он перешел в подчинение Департаменту культуры столицы, и объединение двух театров со схожей целевой аудиторией стало логичным завершением процесса.