Москва будет развивать сотрудничество с китайской провинции Аньхой - Собянин

Планируются совместные проекты в сфере транспорта, торговли, туризма, культуры и пр.

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился в Китае с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем и мэром регионального центра – города Хэфэй Ло Юньфэном. По итогам встречи стороны подписали Протокол о намерении развивать дружеские связи и сотрудничество.

Как отметил Сергей Собянин, у Москвы и Аньхоя много общих интересов, в том числе в области автомобилестроения. Следовательно, имеется огромный потенциал для глубокого стратегического сотрудничества.

По словам Собянина, подписанный документ открывает возможности для взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, в числе которых "торговля и экономика, технологии умного города, инновации и транспорт, устойчивое развитие и охрана окружающей среды, социальная защита и здравоохранение, образование и спорт, культура и туризм, градостроительная деятельность".

Ван Цинсянь, со своей стороны, назвал одним из основных направлений экономического сотрудничества между Китаем и Россией сегодня автомобилестроение. "Москва является главным промышленным центром России, сильным в области автомобиле– и машиностроения. Аньхой прилагает все усилия, чтобы создать сильную базу автомобилестроения, и есть большие возможности для сотрудничества с Москвой", – цитирует китайского губернатора портал mos.ru.

Ранее Сергей Собянин одобрил ряд проектов по программе создания мест приложения труда.