В Москве началось строительство трамвайных путей для новых маршрутов - Собянин

Обновление парка подвижного состава достигло 95%

В 2024 году исполняется 125 лет со дня появления в Москве первых трамваев. Этот старейший общественный транспорт и по сей день любим и популярен у москвичей, ежедневно им пользуется около 700 тысяч пассажиров. При этом сеть трамвайных маршрутов становится удобнее. Подробности рассказал мэр Сергей Собянин в своем блоге.

"Мы практически завершили многолетнюю программу обновления подвижного состава. И сегодня доля новых удобных и полностью низкопольных трамваев составляет 95%",

– сообщил Собянин. Меняются и остановочные платформы – их делают приподнятыми над уровнем проезжей части, а значит, и более безопасными. Старые трамвайные пути модернизируют, маршруты оптимизируют.

"За последние годы мы смогли вернуть трамвай к Белорусскому и Павелецкому вокзалам, а сейчас приступили к строительству сразу двух новых участков путей",

– рассказал мэр. Речь о маршрутах от площади Ильича до Андроньевской площади по улице Сергия Радонежского и от Комсомольской площади до Чистых прудов по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова. На участках будут оборудованы современные остановочные павильоны с подогревом в зимнее время и зарядками для гаджетов, установлены лавочки и фонари.

Прокладывать рельсы в условиях плотной застройки и активного автомобильного движения – задача непростая. Сейчас ведутся подготовительные работы и перенос инженерных коммуникаций, прокладка самих путей намечена на 2025 год. Затем планируется запустить новый прямой маршрут по шоссе Энтузиастов до Курского вокзала.

Ранее Сергей Собянин представил Транспортную стратегию Москвы до 2030 года.