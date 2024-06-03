Творчество и спорт: как прошли первые выходные "Лета в Москве. Все на улицу!"

Творчество и спорт: как прошли первые выходные "Лета в Москве. Все на улицу!"
Фото: Кузьмичёнок Василий/ АГН Москва
Городские мероприятия посетили более 220 тысяч человек

В первый день лета – 1 июня – в Москве начался фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!". За два теплых прекрасных выходных дня участниками 2,5 тыс. активностей стали более 220 тысяч человек.

В субботу и воскресенье для гостей работало около 600 фестивальных площадок. Горожане и гости столицы могли заняться спортом на набережных и в парках, поучаствовать в танцевальном флешмобе и литературных чтениях, посетить творческие мастер-классы и увидеть выступления музыкантов.

Так, в Измайловском парке прошел мастер-класс по фехтованию, а в саду имени Н.Э. Баумана состоялась игра в настольный теннис.

На Чистопрудном бульваре открылся чемпионат Москвы по игре "Камень, ножницы, бумага". Отборочный этап продлится до 1 сентября.

На шести пляжах столицы начались открытые тренировки проекта "Лето. Пляж. Московский спорт". На других городских площадках стартовал проект "Спортивные выходные". Планируется, что за весь период фестиваля состоится 780 тренировок, в том числе по йоге, танцевальному фитнесу, зумбе, бадминтону, волейболу, футболу и пр.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" пройдет до 8 сентября и завершится ярким празднованием Дня города. Во всех округах столицы запланировано более 250 тысяч мероприятий.

Ранее в Измайловском парке в рамках фестиваля состоялись показательные выступления щенков, которых готовят к службе в правоохранительных органах.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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