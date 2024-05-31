"Щенячий патруль" МВД выступит в Измайлово в рамках проекта "Лето в Москве"

Сотрудники кинологической службы покажут, на что уже способны трехмесячные щенки

1 июня в Северном Измайлове состоится первое мероприятие из цикла "Друг, спасатель, защитник", запланированное в рамках фестиваля "Лето в городе. Все на улицу!" Зрители увидят показательные выступления кинологической службы Министерства внутренних дел (МВД) России "Щенячий патруль".

Проект "Щенячий патруль" существует полтора года. По сути, это – подготовительный курс для щенков и будущих хозяев – специалистов-кинологов ГУ МВД России по Москве.

"Проект помогает им лучше узнать друг друга, а также обучить служебную собаку командам общего курса дрессировки. С 2,5 месяца щенки получают наставников-кинологов, которые забирают малышей на воспитание и работают с ними долгие годы",

– рассказали в московском центре кинологической службы МВД.

Выпускниками программы уже стали десятки служебных собак, которые помогают правоохранителям поддерживать безопасность, спокойствие и порядок в столице.

1 июня на площадке для собак "Питомцы в Москве" по адресу: Сиреневый бульвар, д. 3, корп. 4. с 11:00 до 12:00 четвероногие малыши покажут, как умеют находить спрятанные предметы, выполнять команды и пр. Затем кинологи расскажут о своих секретах воспитания и бесконфликтной дрессировки.

Всего в рамках программы "Друг, спасатель, защитник" с 1 по 30 июня запланировано около 50 мероприятий в разных точках столицы.

Проект "Питомцы в Москве" является частью программы комплексного благоустройства "Мой район". Как отметил ранее мэр Сергей Собянин, многие детали реализации программы определяют сами москвичи, голосуя на портале "Активный гражданин".