На Russpass открылся раздел с идеями для летнего отдыха в Москве – Собянин

На Russpass открылся раздел с идеями для летнего отдыха в Москве – Собянин
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
В майские праздники столицу посетили 2,2 миллиона туристов

Москва является крупнейшим центром отечественного туризма. С каждым годом все больше россиян стремятся провести в столице хотя бы несколько дней отпуска. По данным мэра Сергея Собянина, в первом квартале текущего года в Москве побывало 5,86 миллиона гостей из других российских регионов, это на 20% больше чем в доковидном 2019-м.

На майских праздниках Москву посетили 2,2 миллиона туристов, из которых 90% – соотечественники их разных уголков нашей большой страны. При этом 70% гостей – это семьи с детьми, сообщил Сергей Собянин.

К летнему сезону Москва подготовила насыщенную программу мероприятий. Сориентироваться в городе и спланировать отдых в столице самым оптимальным образом поможет сервис Russpass, в котором теперь есть специальный раздел "Москва. Лето".

В разделе опубликована информация о самых крупных событиях города, которые проходят сейчас или вот-вот начнутся. Например, Московская неделя предпринимательства, фестивали "Москва – на волне. Рыбная неделя", "Лето в Москве. Сады и цветы" и т.д. 

С помощью тематических подборок можно выбрать самые интересные смотровые площадки, места для занятий спортом, маршруты с аудиоэкскурсиями, точки гастрономического удовольствия. Приобрести билеты в музей, забронировать номер в отеле можно, также не покидая сервис RUSSPASS.

"Туристы могут спланировать собственную уникальную программу, а москвичам сервис поможет по-новому взглянуть на родной город. Обязательно заходите в раздел и сохраняйте его в избранное – он точно пригодится в течение летнего сезона!",

– написал мэр Сергей Собянин в своем блоге.

Ранее специалисты зафиксировали всплеск делового туризма в Москве.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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