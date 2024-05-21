Новый проект "Лето в Москве" объединит все летние фестивали столицы

Жителей и гостей города приглашают посетить яркие мероприятия

Долгожданное лето наступит уже совсем скоро. Белокаменная по традиции активно готовится к самому яркому и насыщенному сезону года. 1 июня в столице стартует проект "Лето в Москве. Все на улицу!". Жителей и гостей города приглашают поучаствовать в различных мастер-классах, посетить концерты, попробовать свои силы в спортивных состязаниях, принять участие в благотворительных акциях и других мероприятиях.



Масштабный проект объединит уже хорошо знакомые москвичам фестивали, а также предложит новые развлекательные форматы. У жителей столицы и гостей будет замечательная возможность провести время с пользой в течение всего лета – проект будет работать с 1 июня по 8 сентября. Это самый продолжительный в мире летний фестиваль.

По предварительным оценкам, в объединенных проектом мероприятиях примут участие более 25 миллионов человек. На территории столицы будут работать более шести сотен различных площадок, предлагающих людям провести досуг с пользой.

Как отметил глава комитета по туризму Евгений Козлов, вниманию москвичей и гостей города предложат 40 различных развлекательных форматов. Впервые мероприятия будут проходить на новых благоустроенных улицах, скверах и новых набережных.

Все желающие могут бесплатно забронировать городские площадки для проведения любых активностей, в Москве можно будет организовать танцевальные занятия, концерты, творческие вечера, спортивные и другие мероприятия.