В Москве стартует чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага"

Побороться за главный приз – 1 миллион рублей - могут все желающие

Чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" пройдет этим летом в Москве. Отборочный этап начнется 1 июня и продлится до 1 сентября. Победители получат денежные призы.

Соревнования по игре "Камень. Ножницы. Бумага" пройдут в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" Участником может стать любой желающий в возрасте от шести лет. Регистрация проходит на месте.

Отборочный тур будет проводиться на флагманской площадке чемпионата на Чистопрудном бульваре. Участники будут присуждаться баллы. Набравшие наибольшее количество баллов 48 участников выйдут в финал, который пройдет с 5 по 8 сентября. Победитель получит звание чемпиона Москвы и один миллион рублей. Серебряному и бронзовому призерам достанутся призы в размере 500 и 250 тысяч рублей соответственно.

Помимо этого, отборочный тур пройдет и в каждом административном округе столицы. Представители округов, занявшие первое, второе и третье места, встретятся в финале на площадках фестиваля "Московские сезоны". Победителям вручат кубки и медали.

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