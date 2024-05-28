В Москве подготовили цикл мероприятий для собак и их владельцев - Собянин

В рамках проекта "Питомцы в Москве" для четвероногих друзей открыто уже более 50 площадок

В семьях москвичей проживает более 1,4 млн собак. Поэтому власти города заботятся и о комфорте домашних питомцев и их владельцев. О том, что уже сделано, и о ближайших планах в этом направлении рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Проект "Питомцы в Москве" реализуется с 2021 года. За это время в городе обновили или открыли на новом месте более 50 площадок для прогулок и тренировок собак.

"В планах на этот год привести в порядок и организовать еще 24 площадки в 22 районах столицы",

– написал Сергей Собянин в своем блоге.

Кроме этого, с 2023 г. на городском портале mos.ru мы действует специальный сервис "Мой питомец". Там можно получить ответ на такие актуальные вопросы, как организация перевозки животного, проведение чипирования, уход за щенком, поиск потерявшегося животного.

В Москве также стараются качественно разнообразить досуг горожан и их четвероногих друзей. Так, с 1 по 30 июня на площадках проекта "Питомцы в Москве" пройдет цикл мероприятий "Друг, спасатель, защитник".

"Каждые выходные на площадках собаководов будут ждать многочисленные активности: выставки, консультации, выступления и соревнования. Всего пройдет свыше 50 мероприятий",

– сообщил Собянин. На площадках также будут организованы консультации ветеринаров, специалистов груминга, профессиональных кинологов.

На 16 июня запланировано проведение "Кубка столицы" по аджилити (преодоление собакой полосы препятствий). А 22 июня на Кольской улице расскажут про служебных собак.

Ранее Москва возглавила рейтинг российских городов по качеству жизни.