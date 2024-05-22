Москва стала лидером России по качеству жизни

Столица обеспечивает все необходимое для комфортного проживания

Согласно подведенным итогам, за прошлый год лучшими субъектами РФ по качеству жизни были признаны Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО и Татарстан. Российская столица заняла первую строчку в рейтинге, подготовленном Агентством стратегических инициатив. Такую информацию публике озвучил российский лидер Владимир Путин.



Глава нашей страны обратил особое внимание на важность получения объективной оценки действий кабинета министров и региональных руководителей за счет Национального рейтинга качества жизни, его результаты каждый год публикует АСИ.

Регионы подвергаются тщательному анализу, в частности, аналитики оценивают качество жилья в каждом отдельном субъекте нашей страны, а также инфраструктуру, экологические показатели, рынок труда, безопасность, соцзащиту, образование и сферу здравоохранения. Специалисты используют результаты опросов россиян и другие данные.

Отдельно сообщается, что в целом прошлый год продемонстрировал позитивную тенденцию в сфере образования и заботы о развитии детей. Россияне больше удовлетворены выстраиванием процессов, связанных с поступлением в детсады, школы и развивающие кружки. Уровень удовлетворенности граждан возрос и в сфере здравоохранения: соответствующий показатель в вопросах медицинского обслуживания повысился на 24%.

Все это говорит об активной работе правительства и региональных администраций в сфере повышения качества жизни россиян. Важно и в будущем создавать равные возможности для всех жителей страны и повышать комфортность жизни.