Москва успешно прошла тест на импортозамещение – эксперты

Москва успешно прошла тест на импортозамещение – эксперты
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
Стратегия городской поддержки столичных производителей получила высокую оценку специалистов

Москва переживает сегодня промышленный рост, и значительную роль в этом сыграли предложенные столичными властями меры поддержки бизнеса. К такому выводу пришли эксперты.

Важно, что стратегия Москвы по поддержке местных производителей начала реализовываться еще 10 лет назад. Благодаря этому город успешно пережил и ковидные времена, и санкционный удар. И эти меры продолжают дорабатываться.

В частности, сегодня для столичных предприятий доступно свыше 20 системных мер – от финансовых инструментов до помощи в подборе участков и их предоставлении на льготных условиях, пишут "Ведомости. Город". По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в 2023 г. более 800 производителей получили городские субсидии, льготные займы и инвестиционные кредиты, которые позволили им приобрести новое оборудование и технологии.

Особые льготы предусмотрены для резидентов технопарков столицы и особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Сейчас на шести площадках ОЭЗ Москвы работает более 200 предприятий, которые производят и разрабатывают инновационную продукцию в микроэлектронике, фармацевтике, медицине, фотонике и других перспективных отраслях. Это не только создает новые рабочие места, но и стимулирует развитие связанных отраслей, а также повышает экономический суверенитет нашей страны.

В целом, столица прошла тест на импортозамещение, считают эксперты.

"Московские предприятия, занявшие освободившиеся ниши, вполне нормально работают. Мы можем оценить это по главному критерию – есть у нас дефицит каких-то товаров или нет, есть у нас дефицит деталей или нет? Я отвечаю на оба вопроса отрицательно. Если бы были систематические сбои или дефицит, то были бы вопросы к импортозамещению",

– рассуждает экономист Михаил Беляев.

При этом важно, что управленческие решения столичных властей направлены не только на поддержку импортозамещения, но и на создание благоприятной атмосферы для развития экономики в целом, в том числе на развитие человеческого капитала.

"Власть делает так, чтобы людям было комфортнее, удобнее работать. Чтобы горожане могли реализовать свои компетенции, квалификационные навыки. Это лежит в основе всех процессов",

– указал экономист Никита Кричевский.

Ранее стало известно, что Московский иннокластер помог бизнесу реализовать почти 15 тысяч проектов.

Источник: Ведомости. Город ✓ Надежный источник
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