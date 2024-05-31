Собянин рассказал о выставке к 40-летию музея-заповедника "Царицыно"

Собянин рассказал о выставке к 40-летию музея-заповедника "Царицыно"
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
В фондах музея собрано более 60000 произведений искусства

Музею-заповеднику "Царицыно" – 40 лет. К этой дате приурочена выставка "Люди и фонды. Коллективный проект сотрудников музея-заповедника "Царицыно", которая рассказывает о его истории.

"Царицыно" – это уникальное место в Москве. В его центре – архитектурный ансамбль, который строился как резиденция императрицы Екатерины II, напоминает мэр Сергей Собянин. Но история этой местности тянется гораздо глубже: в частности, здесь находятся курганы вятичей и другие древние памятники.

Внимание посетителей привлекают гроты, оранжереи, башня-руина, великолепный светодинамический фонтан. Пейзажный парк вокруг не просто красив - в нем есть заповедные участки, где обитают редкие и исчезающие виды зверей и птиц.

В советские времена в "Царицыне" был организован музей декоративно-прикладного искусства народов СССР, и к настоящему времени его культурное собрание насчитывает более 61 тыс. произведений.

"Сейчас в "Царицыне" проводятся выставки, уроки, органные концерты, музыкальные фестивали, благотворительные проекты",

– отметил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Выставка к 40-летию парка-музея "Царицыно" откроется 10 июня.

Ранее мэр Москвы опубликовал в соцсетях пост ко дню рождения столичного метро.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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