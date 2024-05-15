Сегодня в столичной подземке действуют 294 станции

Московскому метрополитену исполнилось 89 лет. В 1935 году была открыта для пассажиров первая линия – от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением от "Охотного Ряда" до "Смоленской". А сегодня метро и МЦК состоит из 294 станций. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что современное метро – уже не просто транспортная система, это неотъемлемая часть городской жизни. Чтобы москвичам и гостям столицы было комфортнее, сеть метрополитена постоянно развивается, растет. В ближайшие годы планируется запуск еще трех радиальных линий: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Ведется обновление подвижного состава – сегодня по подземке курсируют 74% современных поездов и вагонов.

А еще метро – это место, где ежедневно происходят чудесные и добрые истории. Сергей Собянин пригласил москвичей поделиться этими воспоминаниями. Их можно прислать по ссылке на mos.ru и, возможно, они войдут в юбилейную книгу, которую метрополитен готовит к своему 90-летию.

Ранее были объявлены новые станции метро, которые москвичи считают самыми красивыми.