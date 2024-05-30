Автоматы по продаже билетов для транспорта начнут производить в Москве – Собянин

Автоматы по продаже билетов для транспорта начнут производить в Москве – Собянин
Фото: АГН Москва
Новая техника позволит пассажирам экономить время

Москва объявила конкурс на заключение офсетного контракта по производству автоматов по продаже билетов на городской транспорт. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"По условиям договора инвестор в течение двух лет модернизирует или создаст в Москве новое производство автоматов по продаже билетов на городской транспорт. Мы же в свою очередь гарантируем закупку продукции",

– уточнил Собянин в своем телеграм-канале.

Покупка билетов через новые устройства должна проходить быстрее и удобнее, чтобы пассажиры тратили на это минимум времени.

Для Москвы это будет уже 20й офсетный контракт. Ранее город заключил офсеты на производство большого перечня лекарств, медицинских изделий, аккумуляторных батарей и другой важной и нужной продукции.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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