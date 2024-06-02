Фестиваль "Лето в Москве" в первый день посетили почти 100 тысяч человек

Для горожан и гостей столицы подготовили 1200 мероприятий

Участниками первого дня фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" стали почти 100 тысяч человек. На 600 площадках в разных районах города организаторы провели 1200 мероприятий.

Спортивные занятия и танцевальный флешмоб, литературные чтения и творческие мастер-классы, спектакли под открытым небом и выставка-продажа работ современных художников – это и многое другое можно было посетить 1 июня в Москве.

1 июня также стартовал чемпионат Москвы по игре "Камень, ножницы, бумага". Отборочный этап продлится до 1 сентября. Стать участником может любой желающий старше 6 лет. В финал выйдут 48 человек, набравшие больше всего баллов.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" продлится до 8 сентября и завершится празднованием Дня города. Программа мероприятий запланирована очень интересная и разнообразная. Так, 2 июня москвичей приглашают на мастер-класс по фехтованию в Измайловском парке, а в саду имени Н.Э. Баумана состоится игра в настольный теннис.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил всех на выставку к 40-летию музея-заповедника "Царицыно".