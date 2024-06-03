Собянин рассказал о расширении функционала "Московской электронной школы"

Собянин рассказал о расширении функционала "Московской электронной школы"
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
К проекту МЭШ присоединяются и другие российские регионы

"Московская электронная школа" является большим подспорьем для учеников, родителей и учителей. В минувшем учебном году функционал сервиса был серьезно расширен. О нововведениях МЭШ рассказал мэр Сергей Собянин.

В частности, теперь дети могут добавлять в расписание уроков свои дополнительные занятия в городских кружках и секциях, а также личные мероприятия.

Родители регулярно информируются о результатах школьной и внешкольной образовательной деятельности детей.  

Заказ горячего питания стал доступен в мобильном приложении "Дневник МЭШ", меню для ребенка родители могут составить на две недели вперед.

Библиотека МЭШ пополнилась видеоразборами заданий ЕГЭ по всем предметам. Для выпускников открыт доступ к онлайн-курсам углубленного уровня по подготовке к экзаменам.

Кроме того, для школьников 6–11-х классов стали доступны математические курсы от электронной образовательной системы "Гиперматика". А учащиеся 7–9-х классов могут выполнять лабораторные работы по физике и химии в интерактивных тетрадях.

При этом Москва делится своими наработками с другими регионами. Так, федеральная информационная система "Моя школа", основанная на платформе МЭШ, уже внедрена в региональные образовательные системы Калужской и Московской областей, Республик Татарстан и Дагестан.

"С нового учебного года к проекту присоединится Тюменская область",

– сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее мэр Москвы объявил о запуске масштабной программы капитального ремонта школ.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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