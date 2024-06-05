Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда
Фото: Новосильцев Артур/ АГН Москва
Реализация проектов позволит открыть более 1400 вакансий

Программа создания мест приложения труда действует в Москве четвертый год, и за это время она распространилась уже на все районы столицы. Среди последних проектов, одобренных мэром Сергеем Собяниным, – строительство в городе трех объектов сервисной и социальной инфраструктуры.

Так, в рамках программы создания мест приложения труда инвесторы обязались возвести:

  • детский сад на 175 детей в районе Метрогородок;
  • сервисный комплекс в районе Внуково на Боровском шоссе;
  • сервисный центр в районе Солнцево рядом со станцией Солнечная МЦД-4.

"В общей сложности будет создано порядка 1,4 тысячи рабочих мест",

– сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Всего за время действия программы правительство Москвы заключило более 100 соглашений с инвесторами. Планируется, что реализация проектов позволит трудоустроить свыше 215 тысяч человек в разных отраслях экономики практически во всех районах города.

Программа создания мест приложения труда стимулирует застройщиков жилья возводить также на собственные средства и промышленные, деловые, социальные, культурные и прочие важные для города объекты. В свою очередь город предоставляет инвесторам, создающим новые рабочие места, льготы и преференции.

Ранее Сергей Собянин рассказал, где в Москве появятся новые трамвайные маршруты.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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