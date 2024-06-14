На mos.ru появился раздел о выборах депутатов Московской городской Думы

На нем можно узнать, как принято участие в голосовании в электронном формате

Вся информация о предстоящих депутатских выборах в столице теперь доступна в специальном разделе на сайте правительства и мэра Москвы. Попасть на страницу можно по ссылке на портал mos.ru.

В блоке москвичи могут больше узнать о возможностях участия в электронном голосовании, технологиях, обеспечивающих анонимность выборов, и процедуре защиты голосов избирателей.

Ранее стало известно, что выборты в Мосгордуму будут проходить в течение трех дней – с 6 по 8 сентября. Принять в них участие можно в очном и онлайн форматах.

Как стало известно накануне, мэр Москвы Сергей Собянин поддержал команду кандидатов от "Единой России" на выборах в сентябре.