На mos.ru появился раздел о выборах депутатов Московской городской Думы

На mos.ru появился раздел о выборах депутатов Московской городской Думы
Фото: unsplash.com
На нем можно узнать, как принято участие в голосовании в электронном формате

Вся информация о предстоящих депутатских выборах в столице теперь доступна в специальном разделе на сайте правительства и мэра Москвы. Попасть на страницу можно по ссылке на портал mos.ru.

В блоке москвичи могут больше узнать о возможностях участия в электронном голосовании, технологиях, обеспечивающих анонимность выборов, и процедуре защиты голосов избирателей.

Ранее стало известно, что выборты в Мосгордуму будут проходить в течение трех дней – с 6 по 8 сентября. Принять в них участие можно в очном и онлайн форматах. 

Как стало известно накануне, мэр Москвы Сергей Собянин поддержал команду кандидатов от "Единой России" на выборах в сентябре.

Источник: сайт мэра Москвы
По теме

Необычная деталь подлодки РФ у берегов Кубы заставила Запад паниковать

Россия демонстрирует, на что способна

Между Арменией и Белоруссией разгорелся грандиозный скандал

Камнем преткновения стал вопрос Нагорного Карабаха

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей