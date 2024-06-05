В Мосгордуме объявили дату выборов депутатов восьмого созыва

В Мосгордуме объявили дату выборов депутатов восьмого созыва
Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва
Решение одобрено единогласно

В Москве дали старт формированию Московской городской думы VIII созыва. Об этом объявил председатель МГД Алексей Шапошников* в среду, 5 июня. Выборы назначены на 8 сентября 2024 года.

В этом году истекает срок полномочий депутатов, которые победили на выборах пять лет назад, напомнил Шапошников. Сейчас депутаты единогласно приняли постановление "О назначении выборов депутатов Московской городской Думы восьмого созыва". Теперь в течение пяти дней оно должно быть опубликовано.

"Его публикация даст старт избирательной кампании",

– подчеркнул председатель МГД.

Выборы депутатов Мосгордумы проходят в Единый день голосования РФ – во второе воскресенье сентября. Соответственно, в этом году это 8 сентября.

Выдвижение кандидатов в депутаты, а также сбор подписей избирателей в их поддержку проходит в течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. Допускается, что половина подписей может быть собрана в электронном виде через портал Госуслуг.

"Уверен, это будет честная, конкурентная кампания с сохранением московского стандарта выборов",

– заявил Алексей Шапошников. 

Напомним, на прошлых выборах в столице большая часть избирателей голосовала онлайн.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Источник: Мосгордума ✓ Надежный источник
По теме

Раскрыта тайная сделка Байдена с Германией по России

Вашингтон рассчитывал извлечь выгоду

Шольц выступил с дерзкой речью по отношению к России

Политик заявил, что будет осторожен в вопросе ударов по российским военным объектам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей