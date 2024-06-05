В Мосгордуме объявили дату выборов депутатов восьмого созыва

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
В Москве дали старт формированию Московской городской думы VIII созыва. Об этом объявил председатель МГД Алексей Шапошников* в среду, 5 июня. Выборы назначены на 8 сентября 2024 года.
В этом году истекает срок полномочий депутатов, которые победили на выборах пять лет назад, напомнил Шапошников. Сейчас депутаты единогласно приняли постановление "О назначении выборов депутатов Московской городской Думы восьмого созыва". Теперь в течение пяти дней оно должно быть опубликовано.
"Его публикация даст старт избирательной кампании",
– подчеркнул председатель МГД.
Выборы депутатов Мосгордумы проходят в Единый день голосования РФ – во второе воскресенье сентября. Соответственно, в этом году это 8 сентября.
Выдвижение кандидатов в депутаты, а также сбор подписей избирателей в их поддержку проходит в течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. Допускается, что половина подписей может быть собрана в электронном виде через портал Госуслуг.
"Уверен, это будет честная, конкурентная кампания с сохранением московского стандарта выборов",
– заявил Алексей Шапошников.
Напомним, на прошлых выборах в столице большая часть избирателей голосовала онлайн.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
Вашингтон рассчитывал извлечь выгоду
Политик заявил, что будет осторожен в вопросе ударов по российским военным объектам