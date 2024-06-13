Мосгоризбирком утвердила использование ДЭГ на выборах в Мосгордуму

Мосгоризбирком утвердила использование ДЭГ на выборах в Мосгордуму
Фото: АГН "Москва"
Решение поддержало большинство членов комиссии

Предстоящее голосование на выборах депутатов московского парламента будет проводиться в течение трех дней – с 6 по 8 сентября. Такое решение приняла Московская городская избирательная комиссия по итогам заседания. Инициативу поддержали 10 членов комиссии, один человек воздержался. 

Как рассказала председатель МГИК Ольга Кириллова, также было решено использовать дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы и совмещенных с ними выборах депутатов представительных органов местного самоуправления. Принять участие в нем смогут российские граждане, зарегистрированные и проживающие в Москве, а также обладающие активным избирательным правом в соответствующем округе.

Прошлые выборы в Мосгордуму проходили в 2019 году. В этом их проведут по новой схеме одномандатных избирательных округов.

Источник: АГН "Москва"

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