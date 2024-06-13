Собянин поддержал команду кандидатов от "Единой России" на выборы в Мосгордуму

Собянин поддержал команду кандидатов от "Единой России" на выборы в Мосгордуму
Сергей Собянин. Фото: АГН "Москва"
Он поблагодарил партийцев за проделанную в течение пяти лет работу

Команда кандидатов от "Единой России" на выборы в Мосгордуму получила поддержку мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщает АГН "Москва".

На встрече с членами партии он обсудил планы по дальнейшему развитию столицы и подчеркнул, что избиратели будут оценивать работу всей команды за последние пять лет, поэтому необходимо понимать, куда нужно двигаться дальше и какие планы перед собой ставить.

Собянин подчеркнул, что за последние пять лет московским депутатам пришлось столкнуться с трудностями из-за пандемии коронавируса и вызовов, которые встали перед всей страной.

"Несмотря на то, что с виду, внешне, город не изменился, живет мирной, обычной жизнью, тем не менее мы понимаем, что в стране и в городе происходят серьезные процессы, которые меняют содержание нашей жизни, целеустремления, политический и экономический ландшафт", – отметил градоначальник.

Он указал, что сейчас Москва является четвертым городом мира по экономике, уровню безопасности, благоустройству. Собянин уверен, что столица вполне может вступить в конкуренцию за первое место.

Также мэр выразил благодарность членам партии за поддержку, совместную работу в течение последних пяти лет и пожелал им удачи на выборах, которые пройдут с 6 по 8 сентября.

Источник: АГН "Москва"
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