В чемпионате по игре "Камень, ножницы, бумага" определились первые финалисты

В соревновании приняли участие уже более семи тысяч человек

Стали известны имена первых финалистов чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага". Это Вероника Урвачева (18 лет), Илья Семенов (8 лет), Артем Назаров (11 лет), Александр Генералов (12 лет) и Дмитрий Дадиан (25 лет). За звание чемпиона они поборются в сентябре, в последние дни фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" стартовал 1 июня и продлится до конца лета. Участником может стать любой желающий старше 6 лет (дети до 14 лет должны быть в сопровождении официальных представителей). Отборочные соревнования проходят на Чистопрудном бульваре ежедневно с 12:00 до 20:00 и на окружных площадках по расписанию, которое можно узнать в телеграм-канале проекта. Участники, набравшие наибольшее количество баллов за неделю, встречаются в воскресенье, когда проходят игры на вылет. Победители проходят в суперфинал, где встретятся 48 лучших игроков.

Победитель чемпионата получит миллион рублей, за второе место полагается 500 тысяч рублей, бронзовому призеру выплатят 250 тысяч рублей. Призовой фонд сформирован благодаря известным рестораторам Антону Пинскому и Аркадию Новикову.

Организаторы отмечают, что соревнование вызывает живой интерес у москвичей. За первые 2,5 недели лета в игре приняли участие более семи тысяч человек. У многих уже есть свои группы поддержки.

Помимо чемпионата "Камень. Ножницы. Бумага" в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" проходят десятки других развлекательных, спортивных, образовательных мероприятий.