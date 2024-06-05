Патриотический слет "STOлица. Лето" пройдет с 29 июня до 16 августа

Сбор заявок на участие продлится до 15 июля

Патриотический слет молодежи "STOлица. Лето" пройдет в 2024 году в третий раз. С 29 июня по 16 августа запланировано 10 тематических смен, на которые записались уже более 5,5 тысяч желающих. Сбор заявок продолжится до 15 июля. Мероприятие бесплатное.

Изюминка слета – проживание в палаточном городке под открытым небом неподалеку от Москвы. Каждая смена рассчитана на четыре дня. За это время участники научатся оказывать первую медицинскую помощь, проводить спасательные работы на воде, ориентироваться на местности с помощью карты и компаса, преодолевать природные препятствия и получат другие полезные навыки.

Помимо этого, участников ждут встречи с экспертами в разных областях, известными артистами и спортсменами, героями России и общественно-политическими деятелями. А вечерами, конечно, – песни под гитару у костра.

Стать участником слета "STOлица.Лето" может любой желающий от 18 до 35 лет. Для этого нужно подать заявку на сайте, выбрав смену и заполнив анкету. Претендентам будет выдано творческое задание, по итогам которого победителей пригласят на очное собеседование.

"Мы получили уже более 5,5 тысячи заявок от молодежи Москвы на участие в слете. Среди них заявки волонтеров, спортсменов, медийщиков, лидеров студенческого самоуправления и многих других",

– сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Ранее в столице стартовал чемпионат по игре "Камень. Ножницы. Бумага", в котором могут принять участие москвичи старше 6 лет.