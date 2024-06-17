Москвичи выбрали самые интересные мероприятия "Лета в Москве. Все на улицу!"

Москвичи выбрали самые интересные мероприятия "Лета в Москве. Все на улицу!"
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
Голосование прошло на портале "Активный гражданин"

1 июня в столице стартовал фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!", и сейчас уже можно подвести первые итоги. Как показало голосование на портале "Активный гражданин", больше всего зрителей привлекали концерты, кинопоказы, театральные постановки и стендап-выступления.

На втором месте по популярности – лекции и экскурсии. На третьем – тематические мастер-классы.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" продлится 100 дней, до Дня города 8 сентября. В столице работает более 600 площадок, где для жителей и гостей города проводятся развлекательные, спортивные и образовательные мероприятия на любой вкус и возраст.

Посетители фестиваля могут присоединиться к акции "Активное лето" и с помощью QR-кодов, размещенных на специальных информационных стелах, оценить мероприятия. Среди проголосовавших будут разыграны призы. Первый розыгрыш уже состоялся: генератор случайных чисел выбрал тысячу победителей, которые получили по 300 баллов акции "Миллион призов". Из можно обменять на товары и услуги партнеров акции.

Впереди еще 13 розыгрышей, которые будут проходить каждую неделю до окончания фестиваля.

Проект "Активный гражданин" работает с 2014 года. За это время к нему присоединились почти семь миллионов человек. Ежемесячно в городе реализуются десятки решений, принятых москвичами. Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ "Новые технологии управления".

Ранее москвичи назвали самые красивые новые станции метро.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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