Выставка и винтажный маркет: куда стоит сходить в эти выходные в столице

Более 600 площадок «Лета в Москве. Все на улицу!» ждут горожан 7-9 июня

Июнь радует москвичей хорошей погодой, поэтому выходные можно провести активно и на свежем воздухе. Организаторы фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" подготовили сотни мероприятий, которые пройдут более чем на 600 площадках в разных районах города.

Так, на Чистопрудном бульваре можно посетить винтажный маркет. В установленных торговых шале представлены предметы интерьера, личные вещи, статуэтки, открытки, бижутерия, посуда, в том числе тут можно встретить изысканные дулевские сервизы, эксклюзивные миниатюрные скульптуры Ленинградского фарфорового завода и пр.

На Никитском бульваре проходит открытая выставка-продажа работ современных художников. Для детей организуют уроки рисования на пленэре.



На фестивальной площадке по адресу: улица Сухонская, дом 7 команда проекта "Молодежь Москвы" при поддержке столичного Комитета общественных связей и молодежной политики 8 июня ждет желающих на мастер-классы "Твори, создавай". На выбор предложат рисование, рукоделие и кастомизацию. Все необходимые материалы выдадут на месте.

Команда молодежного сообщества "STOлица" приглашает 9 июня на занятие по плетению игрушек и лежанок для бездомных животных. Получившиеся изделия передадут в городские приюты. Мастер-класс пройдет с 12:00 до 14:00 по адресу: улица Святоозерская, вл. 1.

Продолжается также отборочный этап чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага". Соревнования проходят каждый день на Чистопрудном бульваре с 12:00 до 20:00. Зарегистрироваться можно на месте. Участникам должно быть не менее 6 лет.

Подробная информация о мероприятиях фестиваля "Лето в Москве" – на сайте.