"Лето в Москве": в столице пройдут концерты учеников и педагогов школ искусств

Для слушателей также проведут творческие мастер-классы

Фестивальные площадки проекта "Лето в Москве. Все на улицу!" в ближайшие дни станут музыкальными. С 12 по 14 июня там выступят педагоги и учащиеся столичных школ искусств. Концерты классической, фольклорной и эстрадно-джазовой музыки, а также выступления хореографических, оркестровых и хоровых коллективов пройдут во всех районах города.

Так, номера детской школы искусств "Феникс" можно будет послушать 12 июня в 12:00 на площади перед культурным центром "Северный" и около Музея космонавтики.

В парке "Сокольники" 14 июня в 12:00 запланировано выступление детского хора "Сириус" школы искусств имени Н.Г. Рубинштейна. В программе "Верит людям Земля" прозвучат произведения русских композиторов на стихи русских поэтов.

В сквере у станции метро "Новопеределкино" учащиеся и преподаватели музыкальной школы имени Б.Л. Пастернака представят 14 июня в 16:00 произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Фридерика Шопена, Эдварда Грига и других русских и зарубежных композиторов.

А в летнем павильоне парка "Красная Пресня" желающие смогут научиться создавать объемно-пространственные композиции небольшого размера из цветной бумаги. Начало мастер-класса 14 июня в 14:00.

Узнать более подробную программу мероприятий фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" можно здесь.